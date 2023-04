Meteo: Montevergine completamente imbiancata, fiocchi anche in provincia

Come ampiamente previsto dagli esperti meteo, è un Sabato Santo freddo e piovoso per la provincia di Avellino. Temperature massime ben al di sotto delle medie stagionali e fiocchi di neve a Montevergine così come in provincia. A Trevico, ad esempio, il tetto dell’Irpinia, ma i fiocchi hanno raggiunto anche il comune di Montemarano.

Piogge abbondanti nel resto dell’Irpinia. La Protezione Civile della Regione Campania, già ieri, aveva emanato un’allerta meteo gialla per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 8 alle 23.59 di sabato 8 aprile. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. Tempo instabile anche per la giornata di Pasqua, leggero miglioramento invece per il Lunedì in Albis.