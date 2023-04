Calcio, la Turris domina l’Avellino e conquista i 3 punti al Partenio – Lombardi: 0-1

Ancora un passaggio a vuoto per l’Avellino di Massimo Rastelli che stecca anche la partita in casa contro la Turris per 1 a 0. Una gara a senso unico con l’Avellino che sceglie di non giocare e si consegna nelle mani della Turris che realizza il goal vittoria nel finale di gara grazie ad una rete di Contessa.

La gara è iniziata con il tributo a Mimmo Cecere, portiere biancoverde scomparso in settimana a causa di un malore improvviso. Minuto di raccoglimento primo del calcio d’inizio con Pasquale Pane e capitan Di Gaudio che hanno portato sotto la curva sud le maglie dell’ex portiere biancoverde.

Ritornando alla gara, per la squadra di Rastelli una gara giocata male e che l’ha vista tirare in porta solo una volta con il suo attaccante Marconi che colpisce il palo a portiere avversario battuto, troppo poco per una squadra che aveva bisogno dei tre punti per la conquista dei play off. Lo stesso mister biancoverde ammetterà a fine gara di non aver avuto un approccio sbagliato alla gara.

I giocatori sono usciti tra i fischi del pubblico presente allo stadio e che aveva sfidato il freddo per vedere la gara pre Pasquale. Ora alla squadra biancoverde rimangono solo due gare per chiudere in modo dignitoso la stagione: domenica prossima di scena ad Andria e tra quindici giorni si chiude in casa contro il Monterosi.