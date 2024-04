Incidente stradale ad Ariano: auto in bilico su un muretto

Brutto incidente ieri sera ad Ariano Irpino sulla Variante: tre persone coinvolte, nessuna in maniera grave, ma “spettacolare” la scena del sinistro con una delle due auto rimasta in bilico.

E’ successo esattamente al Km 23 della Statale 90 delle Puglie, all’altezza dell’incrocio per via Loreto. Nel violento impatto l’auto ha sfondato una recinzione mettendosi in bilico su di un muretto che delimita la carreggiata, e l’altra auto è finita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto Poizia, 118 e Vigili del Fuoco. Quest’ultimi, giunti dal distaccamento di Grottaminarda, hanno recuperato e messo in sicurezza i mezzi. I sanitari del 118 hanno trasportato un’uomo le cui condizioni sembravano più preoccupanti presso l’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, ma dopo le necessaria cure mediche è stato dimesso. La Polizia del locale Commissariato ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente delle due auto che procedevano nella stessa direzione verso Cardito.