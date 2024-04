Conservatorio di Avellino: mercoledì concerto di David Short

Sarà David Short, trombettista americano di fama internazionale, l’ospite d’onore del Conservatorio «Domenico Cimarosa», presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala.

Il musicista da lunedì 22 aprile sarà ad Avellino per una tre giorni di alta formazione. David Short è una leggenda vivente degli ottoni. La sua carriera ha attraversato decenni di musica eccezionale e prestigiose collaborazioni con alcuni dei nomi più illustri del panorama musicale internazionale. Come virtuoso trombettista ha ispirato e istruito generazioni di musicisti con la sua maestria tecnica e la sua passione contagiosa per l’arte della musica.

Per oltre venti anni prima tromba nell’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, Short è protagonista come compositore, arrangiatore, direttore e trombettista, nel campo della musica da camera per ottoni. Mercoledì 24 aprile (ore 20), a chiusura della tre giorni di formazione, l’Auditorium «Vincenzo Vitale», ospiterà il concerto di David Short e della Brass Band del Cimarosa.

Sabato 27 aprile, invece, in occasione della giornata internazionale del jazz, istituita nel 2011 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che si celebra il 30 aprile, il Conservatorio festeggia con la seconda edizione di “Una big band per il Cimarosa”, laboratorio di scrittura, esecuzione e direzione di big band jazz. Un progetto a cura dei Maestri Domenico Napolitano, Marco Parisi e Marco Lo Russo.