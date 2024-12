Avellino Christmas Village: il programma degli eventi e degli spettacoli fino all’Epifania

È questo il periodo più magico dell’anno, quello in cui la famiglia riconquista la sua centralità e si torna tutti un po’ bambini. Lo conferma il successo dell’Avellino Christmas Village, evento che colorerà Piazza della Libertà fino al giorno dell’Epifania, che unisce spettacoli, attrazioni ed un mercatino.

Il villaggio natalizio, firmato dall’Associazione Italia Eventi e patrocinato dal Comune di Avellino, è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 22 e nei fine settimana dalle ore 10 a mezzanotte.

“Dal 6 dicembre Avellino è diventata una cornice perfetta che tiene insieme i tanti ingredienti del nostro villaggio natalizio. Siamo contenti di poter vivere in questa città un periodo così speciale. Laboratori, iniziative sociali, appuntamenti per i più piccoli, ma anche tanta musica e tanti artisti. Continuiamo con grande energia e vivremo insieme sia la fine dell’anno che i giorni che ci porteranno all’Epifania”, sottolinea il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Ad Avellino fino all’Epifania: ecco cosa c’è in programma

È la Casa di Babbo Natale il cuore pulsante del villaggio, perché è lì che gli elfi magici preparano i loro doni, si scattano foto e si gioca insieme. Inoltre, qui è possibile incontrare un’altra grande protagonista dell’immaginario magico di questo periodo: la Befana! E, tra una foto e tanta animazione, goloso zucchero filato e tanti pop corn per festeggiare.

Imperdibili gli spettacoli del Teatro Nazionale di Burattini di Antica Tradizione con Pulcinella ed altri burattini, sempre aperte la pista di pattinaggio su ghiaccio e l’antica Giostra Carillon per momenti di allegria, immersi nella magia natalizia.

Venerdì 27 dicembre, alle ore 19, appuntamento con “La tradizione culinaria avellinese” con lo chef Luigi Vitiello dell’Unione Regionale Cuochi della Campania e dell’Associazione Cuochi Avellinesi.

In serata, alle ore 20, l’occasione per lasciarsi coinvolgere dal ritmo incalzante de La Scuola di Tarantella Montemaranese.

Sabato 28 dicembre, alle ore 11, appuntamento con lo spettacolo di comicità e trampoleria acrobatica a cura di Sybillae Show: “Cose dell’Alto Mondo”.

Alle ore 18:30 la Pro Loco di Avellino organizza la Tombolata in piazza, mentre alle ore 20 tanta musica con il concerto della Blues Rock Tino Pascucci Band ed il chitarrista Carmine Migliore.

Domenica 29 dicembre, in programma tanta musica e balli popolari. Alle ore 11 sarà la volta del Gruppo Folk Tonino Boccella e i virtuosi della tarantella, alle ore 19 il concerto Gospel Night – Saint Thomas Gospel Family ed alle ore 20 il ritmo dei Rosamarina.

Martedì 31 dicembre, alle ore 11, ultima giornata dell’anno sulle note de La Musica Popolare Itinerante. Mentre, sia a mezzogiorno che alle ore 19:30, in programma un Dirty Brunch (NEW YEAR’S EVE).

Sabato 4 gennaio, alle ore 11, lo spettacolo di bolle di sapone a cura di Sybillae Show Trampoliere itinerante Bato’ Bubble Show. Alle ore 19, con Monsieur David e Madame Marion, appuntamento con il teatro fisico poetico “La Dance du pied: apriti alla gioia”.

Domenica 5 gennaio, alle ore 11, con Sybillae Show arriverà il Trampoliere itinerante Lino Street Circus, mentre alle ore 20 sarà la volta del gruppo musicale Anema Longa.

Lunedì 6 gennaio, alle ore 11, appuntamento con il Trampoliere itinerante Bubble Lady: spettacolo di bolle di sapone a cura di Sybillae Show. Alle ore 20 in piazza ci sarà il ritmo incalzante de La scuola di Tarantella Montemaranese, mentre contemporaneamente nel Duomo di Avellino sarà possibile prendere parte al Concerto dell’Epifania.

Il Duo “rubino d’amore” è formato da Caterina D’Amore al flauto e da Giuseppina Rubino all’arpa.

Le associazioni locali si ritroveranno sempre ne “La Casetta delle Associazioni Avellinesi”: una sorta di info point turistico per i visitatori ed i turisti, dove poter trovare brochure informative, piantine della città e consigli su cosa visitare. Un luogo in cui saranno organizzate anche una serie di attività di promozione di tutte le realtà associative aderenti.

Presenti con delle casette dedicate anche: l’UNICEF, l’Associazione per l’autismo Il sogno di Ari e l’Associazione Marinai d’Italia – sezione di Avellino.

Spesa, regali e gadget al mercatino dell’Avellino Christmas Village

Il mercatino natalizio, sempre aperto, come da tradizione unisce artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Qui è possibile acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali, ma anche realizzare regali originali.

Ampio spazio a produttori ed artigiani irpini: salumi e formaggi, funghi e tartufi, vini, torroni, cioccolato, miele biologico e prodotti dell’alveare.

Formaggi e salumi italiani e a marchio, taralli pugliesi, ma anche dolci tipici campani, liquirizia calabra, cioccolato artigianale siciliano, tra cui quello di Modica. Waffel al cioccolato e cioccolata calda, vin brulè, torroni croccanti siciliani alla mandorla e al pistacchio, cannoli e cassate siciliane.

Molti gli artigiani del territorio: bellissime palline, gioielli, cappelli e sciarpe, creazioni in stoffa e feltro, oggetti in legno (anche per il presepe), creazioni all’uncinetto, bambole di stoffa e altri oggetti realizzati completamente con tessuti.

Di fattura partenopea i prodotti in pelle tra cui borsellini, borse e cinture e straordinaria ceramica artigianale. Pugliesi le lavorazioni in vetro realizzate con la tecnica di Murano.

Da segnalare la casetta assegnata al Liceo Artistico De Luca di Avellino dove è possibile ritrovare molte creazioni artistiche realizzate dagli studenti.