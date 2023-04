Incidente in via Annarumma, auto si ribalta

Intorno alle ore 15 di oggi, domenica 30 aprile, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Annarumma alla periferia della città, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e si ribaltava. L’uomo alla guida è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso il vicino ospedale Moscati per essere sottoposto a controlli medici. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.