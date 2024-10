Incidente di Lioni, dal Comune cordoglio per la morte di Giacomo e preghiere per Sofia

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Il cordoglio per la giovane vita spezzata di Giacomo De Respinis e la preghiera per Sofia, affinche’ possa tornare tra i suoi affetti familiari. E’ quello che in una nota ha voluto testimoniare pubblicamente l’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi. La vicinanza alle due famiglie per la tragedia che all’alba ha registrato il decesso del ventiquattrenne e il ferimento grave della ragazza, sha coetanea. “L’amministrazione comunale di Sant’ Angelo dei Lombardi- si legge nella nota- esprime le sue sentite e affettuose condoglianze alla famiglia Amoroso De Respinis per la perdita del carissimo Giacomo,giovane sensibile, disponibile e dedito al lavoro prematuramente scomparso questa mattina. L’amministrazione comunale è altresì vicina con trepidante attesa alla famiglia De Vito per la giovane Sofia pregando per la sua guarigione”.