Sicurezza del G7 a Mirabella, Unarma ringrazia i vertici di istituzioni e forze dell’ordine

AVELLINO- Una nota per ringraziare i vertici istituzionali della provincia di Avellino per la gestione dell’ ordine pubblico e della sicurezza al G7 chiuso due giorni fa a Mirabella Eclano. “Si è tenuto nei giorni 3 e 4 ottobre 2024 in Mirabella Eclano il vertice G7 dei Ministri dell’Interno che ha visto impiegati un massiccio numero di uomini appartenenti a tutte le forze di polizia della Provincia di Avellino- si legge nella nota- nonché di reparti di altre province venute in supporto, le quali, unitamente a tutte le associazioni di volontariato, agli enti Provinciali e a quelli Comunali, hanno consentito il regolare svolgimento dell’evento. Il vertice, che ha dato lustro alla nostra Provincia, si è svolto nella massima sicurezza, grazie all’impeccabile organizzazione messa a punto da tutte le Autorità Provinciali dell’arma dei Carabinieri, Prefettura, Questura, Provincia e Comuni interessati. Così il Segretario Generale Provinciale Dott. Massimiliano Lo Priore: Visti gli ultimi eventi G7 che si sono svolti in altre Province d’Italia la cui organizzazione ha lasciato desiderare, noi di UNARMA abbiamo seguito con attenzione l’evolversi della fase organizzativa ed esecutiva di tutto l’evento, in particolar modo la parte interessante la questione alloggiativa dei nostri Carabinieri impiegati nei servizi di sicurezza. Debbo dire che, conoscendo l’attuale scala gerarchica e tutte le Autorità Provinciali interessate, pochi erano i dubbi che tutto si sarebbe svolto al meglio e che i nostri colleghi avrebbero avuto una sistemazione logistica di tutto rispetto. Molte sono state le espressioni di gratitudine pervenute allo scrivente da tanti Carabinieri sull’organizzazione logistica e operativa posta in essere dai nostri vertici. Per questo desidero ringraziare, a nome di tutta l’Associazione Sindacale UNARMA di Avellino di cui ho l’onore di rappresentare ed essere portavoce, il Prefetto di Avellino Dott.ssa Riflesso Rosanna e il suo staff, il Questore di Avellino Dott. Pasquale Picone e i suoi collaboratori, il Procuratore della Repubblica Dott. Airoma Domenico e tutti gli enti Provinciali e Comunali.

Un grazie va soprattutto al nostro Comandante Provinciale Col. Domenico Albanese che, come sempre nel suo stile, in questi giorni è stato reperibile 24 ore su 24 seguendo con attenzione tutte le fasi dell’evento e in particolar modo tutta la parte interessante il benessere e la sicurezza dei Carabinieri impiegati nei servizi. Ringrazio tutti i Comandanti di Compagnia e i diretti collaboratori che hanno coadiuvato il Comandante Provinciale nelle fasi organizzative ed esecutive, tutti i Comandanti di Stazione della Provincia di Avellino che hanno dato il loro supporto, unitamente ai loro uomini, anche nella fase logistica e, non per ultimi, il Comandante della Compagnai Carabinieri di Mirabella Eclano Cap.Falginella Raffaele, il Comandante della Stazione di Mirabella Eclano Lgt. Di Mitri Salvatore e tutti i loro collaboratori che hanno seguito con grande impegno e non pochi sforzi, tutte le fasi organizzative sulla zona di Mirabella Eclano e adiacenti.

Infine voglio ringraziare tutti quei Carabinieri, della provincia e non, che in questi giorni si sono impegnati con sacrificio nei servizi di sicurezza per garantire il buon svolgimento dell’evento, unico nella nostra Provincia. Abbiamo dimostrato, al contrario di chi nei giorni che hanno preceduto il G7 ha tentato di far apparire questa nostra provincia retrograda e non idonea ad ospitare un evento di tale portata, che la Provincia di Avellino e in particolare tutta l’area interessante la Valle Ufita, non ha nulla da invidiare a nessun’altra provincia d’Italia sia sotto l’aspetto della sicurezza, logistico, gastronomico e storico e di questo non possiamo che esserne fieri.