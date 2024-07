Incidente agricolo: 77enne rimane ferito

Conza della Campania (AV) – Un incidente agricolo si è verificato questa mattina in località Serra.

Un 77enne del posto, nell’armeggiare con un trattore e il relativo rimorchio, è rimasto ferito al bacino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, nonché personale del “118” che ha trasportato l’anziano all’ospedale di Oliveto Citra.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.