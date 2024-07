Gdf Benevento: contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestro di hashish

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha tratto in arresto un soggetto incensurato residente a Baia e Latina (CE) e sequestrato oltre 200 grammi di hashish, confezionati in 2 panetti da 100 grammi ciascuno e in un involucro di carta. Nel corso dell’attività sono stati, altresì, sottoposti a sequestro un bilancino di precisione, due coltelli nonché banconote da piccolo taglio proventi dell’attività di spaccio.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, in Dugenta (BN), sulla tratta di competenza della Strada Statale 265 Fondo Valle Isclero, a seguito di un controllo di polizia ad un veicolo condotto da un cittadino italiano, che nel corso delle operazioni si mostrava agitato, rinvenivano oltre 200 grammi di hashish. Pertanto, veniva eseguita una perquisizione locale presso il domicilio del soggetto residente a Baia e Latina (CE) ove i finanzieri rinvenivano un bilancino di precisione e 2 coltelli da taglio, utilizzati per la suddivisione dei panetti e il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché diverse banconote da piccolo taglio presumibilmente provento di reato.

Il predetto soggetto, responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, è stato sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

L’attività di servizio costituisce ulteriore testimonianza del costante presidio esercitato dal Corpo sul territorio a tutela della legalità e volto a scongiurare il perpetrarsi di condotte fraudolente.

Si rappresenta che il soggetto arrestato è sottoposto alle indagini preliminari e, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva.