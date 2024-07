Il messaggio dell’Assessore regionale Fortini a Esposito e Dente

L’Assessore Regionale Lucia Fortini alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili scrive al M.I.D. al Presidente della Misericordia di Avellino Dott. Massimo Dente e al Referente Area Emergenze Misericordie della Campania della Federazione Campania Misericordie premiando loro per l’impegno al fianco dei più deboli nel fronteggiare l’emergenza caldo.

Di seguito riportiamo e riportiamo in allegato la nota a firma dell’Assessore Lucia Fortini:

“L’accordo tra il M.I.D. Campania e la Federazione Campania Misericordie fortifica la rete di comunicazione fra il mondo del volontariato e la realtà della disabilità, attraverso il progetto “Io non ti lascio solo” ideato dalla Misericordia di Avellino. Questo progetto rappresenta un faro di speranza per le persone anziane e disabili che affrontano gravi difficoltà senza il necessario sostegno familiare. L’accoglienza immediata nelle sedi sociali, diffuse su tutto il territorio regionale e messe a disposizione da M.I.D. Campania, non solo offre riparo durante le ondate di calore estive, ma fornisce anche un sostegno tangibile nei momenti di bisogno. Questo impegno concreto rafforza la solidarietà e l’umanità nella nostra comunità. Il vostro lavoro è un esempio di come il volontariato possa fare la differenza nella vita di coloro che sono più vulnerabili. Vi ringrazio di cuore per l’importante opera che state svolgendo.

Con stima e ammirazione, Lucia Fortini”.