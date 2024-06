Incidente sulla A16 Napoli-Bari: due operai in ospedale

Incidente stradale questa mattina presto sulla A16 Napoli-Bari. Il bilancio è di due feriti. Si tratta di due operai che a bordo di un furgone si stavano recando a lavoro, poi, per cause in corso di accertamento, il mezzo, all’altezza del chilometro 80 dell’autostrada, ha sbandato e si è ribaltato. Per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli in transito.

Immediato l’intervento degli agenti della Polstrada di Grottaminarda che hanno messo in moto i soccorsi, evitando ulteriori conseguenze alla circolazione stradale. Sul posto le ambulanze del 118 e il soccorso stradale Aci con un’autogru per la rimozione del mezzo incidentato. I due feriti sono stato trasportati direttamente all’ospedale Moscati di Avellino.