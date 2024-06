Val Fortore: controlli, sanzioni e sequestri dei carabinieri nel week-end

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno eseguito un servizio di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore finalizzato alla prevenzione dei reati predatori ed a garantire la sicurezza degli utenti della strada, con l’impiego di 24 pattuglie, identificando 123 persone e controllando 108 veicoli e 13 esercizi pubblici.

Durante i controlli, i militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla compagnia hanno elevato 12 sanzioni amministrative, relative ad infrazioni del Codice della Strada, per 4.151 euro totali, sequestrando 4 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, riscontrando infrazioni per circolazione con veicoli non sottoposti a revisione periodica, con veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale e senza avere al seguito le previste documentazioni e decurtando 20 punti da patenti di guida.

Nei week-end il controllo e la vigilanza del territorio vengono particolarmente intensificati dal comando provinciale dei carabinieri di Benevento per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini e lungo le strade.