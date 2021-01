Incidente a Torrette: un ferito

Incidente in via nazionale Torrette a Mercogliano. Ieri nel sinistro sono state coinvolte due macchine: su una delle vettura viaggiava una coppia di anziani, sull’altra un ragazzo. Il personale del 118, intervenuto in zona, ha trasportato l’anziano in ospedale. Solo tanto spavento per la moglie.

La ricostruzione dell’incidente è affidata agli agenti della Sezione Volante di Avellino intervenuti a Torrette. Saranno proprio le forze dell’ordine a dover ricostruire la dinamica del sinistro. Dopo aver ascoltato i due guidatori. Per fortuna l’anziano non è in pericolo di vita.