Inchiesta sul Comune, anche la Smiraglia lascia l’incarico a Palazzo di Citta’?

Anche la dirigente comunale Filomena Smiraglia lascia Palazzo di Città e il suo incarico? Nelle ultime ore ci sono più indiscrezioni su questo nuovo addio, che segue quello del consigliere comunale Diego Guerriero. Stando alle ipotesi la dirigente comunale avrebbe già rassegnato le dimissioni al sindaco di Avellino Gianluca Festa. Oltre a ciò si aggiunge anche la scelta della sua difesa di rinunciare al Riesame, come noto fissati per domani mattina. Non ci sono conferme ufficiali alle due indiscrezioni ma è verosimile che la Smiraglia stia pensando o si appresti a lasciare l’incarico. La dirigente è coinvolta nei due filoni di inchiesta della Procura di Avellino su affidamenti (quella che ha portato alla perquisizione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo presso gli uffici della dirigente a Piazza del Popolo) e quella sul concorso per dieci vigili urbani bloccato l’undici gennaio scorso da un blitz dei militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino. Nel gennaio 2022 era stata nominata dal sindaco Festa Dirigente del Settore IV “Gestione del Patrimonio” e ad interim – l’incarico di Dirigente del Settore V “Lavori Pubblici ed Infrastrutture”. Alla Smiraglia era stata affidata la gestione del Servizio Strategico “Suap- Commercio, artigianato annona -Sanitario Amministrativo- Autorizzazioni Tulps”. Con un nuovo decreto, qualche giorno fa, il sindaco gli aveva affidato il nuovo incarico di Dirigente del Settore VIII Tutela Ambientale e Politiche Energetiche”. E gli e’ stato affidata la gestione del Servizio Strategie o Suap- Commercio, artigianato.