Inchiesta Migranti, confermate in Appello le assoluzioni di Petrilli e Isernia

NAPOLI- E’ finito il lungo processo per l’imprenditore Ciriaco Petrilli e la funzionaria della Prefettura di Avellino Michelina Isernia. La Corte di Appello di Napoli Prima Sezione Penale all’udienza del 29 settembre ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Benevento e appellata dalla Procura della Repubblica di Benevento solo per gli imputati Petrilli, gestore dei centri di accoglienza migranti, e per Isernia Michelina accusata di rivelazione di segreto d’ufficio. Il Collegio presieduto dalla dott.ssa Rotili aveva assolto in primo grado con formula “perché il fatto non sussiste” oltre a Petrilli Ciriaco e Isernia Michelina, anche altri due funzionari prefettizi, Damiani Pierluigi e Gallo Mario (per questi ultimi la sentenza di assoluzione è già irrevocabile perché non appellata dalla Procura). Nel giudizio di appello Petrilli Ciriaco è stato assistito dall’avvocato Luigi Tuccillo, Isernia Michelina dall’avvocato Domenico Iommazzo.