Ad Avellino un incontro per capire la crisi della globalizzazione e le guerre commerciali

Avellino ospita un appuntamento importante per chi vuole approfondire uno dei temi più attuali e complessi del nostro tempo: la crisi della globalizzazione e le guerre commerciali che stanno cambiando gli equilibri economici e politici del mondo.

L’incontro, promosso dal gruppo territoriale Movimento 5 Stelle di Avellino, si terrà il 21 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso la sede dello SPI CGIL a Viale Italia 40 e sarà introdotto da Agostino De Rosa, referente per la formazione del gruppo M5S locale.

A seguire, l’intervento del Prof. Salvatore D’Acunto, docente di Economia Politica presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, che guiderà i presenti in una riflessione sulle dinamiche economiche globali, le tensioni tra potenze internazionali e l’impatto delle guerre commerciali sulle economie locali e sui cittadini.

Un’occasione di confronto aperta a tutti, per capire meglio ciò che accade nel mondo e come questi eventi influenzano la nostra vita quotidiana.