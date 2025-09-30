Appia Day: la giornata dedicata alla Via Appia Antica nel cuore dell’Irpinia

Torna anche quest’anno l’Appia Day, la giornata dedicata alla riscoperta della Via Appia Antica, con un’edizione tutta irpina che promette un’esperienza coinvolgente tra archeologia, trekking e innovazione.

L’appuntamento è per sabato 4 ottobre a Ponte Rotto di Venticano, con un ricco programma pensato per appassionati di storia, famiglie e studenti.

Alle ore 09:00 ci sarà il raduno con le classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Venticano in località Ponte Rotto di Venticano con il prof. Flavio Castaldo, archeologo, docente di Latino e Greco.

Il cuore dell’iniziativa sarà un trekking guidato con destinazione il Parco Archeologico di Aeclanum. A condurre il percorso saranno le guide esperte di Irpinia Trekking e del Touring Club Italiano, che accompagneranno i partecipanti tra paesaggi mozzafiato e testimonianze storiche.

Non mancheranno attività come la caccia al tesoro in realtà aumentata, tra i resti romani di Aeclanum.

L’evento non si esaurisce il 4 ottobre: il 14 ottobre, infatti, si terrà un convegno sull’innovazione culturale nelle aree interne, presso l’Aula Consiliare di Venticano, per riflettere sulle nuove sfide e opportunità del turismo sostenibile e della valorizzazione del patrimonio locale.