Gesualdo, Vigili del Fuoco mettono in salvo un cane Lassie

Nella prima mattinata di oggi, lunedì 18 agosto 2025, intorno alle ore 7:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel comune di Gesualdo, in Contrada Santa Elia, per un intervento di salvataggio che ha coinvolto un cane rimasto incastrato tra le inferriate di protezione di una finestra.

La segnalazione è giunta al centralino del Comando di Avellino tramite il proprietario dell’animale, un esemplare di razza Lassie (Rough Collie), che si trovava in evidente difficoltà.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di liberare il cane in sicurezza, senza che riportasse danni fisici. L’animale è stato successivamente restituito al proprietario in buone condizioni di salute.