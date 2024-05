Inchiesta Dolce Vita, la notte più lunga per Festa: decisione del Riesame entro oggi?

AVELLINO- Quella appena trascorsa è stata sicuramente la notte più lunga per l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa dal 18 aprile, quando nei suoi confronti è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

L’ attesa decisione dei giudici dell’Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli non è ancora stata notificata all’ex sindaco e ai suoi difensori, i penalisti Luigi Petrillo e Concetta Mari.

In linea teorica ci sarà tempo per la decisione fino a domani, visto che per legge la determinazione dei giudici del Tribunale della Libertà deve arrivare entro dieci giorni dal deposito degli atti al Riesame da parte della Procura (avvenuto il 29 aprile).

Quella di Festa è sicuramente una posizione diversa dagli altri imputati, a partire dall’architetto Fabio Guerriero, che è stato scarcerato. L’ex sindaco infatti risponde di più ipotesi di reato contestate provvisoriamente dalla Procura, tra cui quelle legate al profilo dell’inquinamento probatorio. Molto probabile che la decisione arrivi però già in mattinata e sia stata depositata dai magistrati del Riesame.

Un’attesa da tutta la città per quella che sarà la sorte giudiziaria dell’ex primo cittadino.