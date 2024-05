Corso Universitario Grottaminarda: il No alla chiusura da parte degli Infermieri

“In merito agli ultimi eventi che vedono la nostra provincia defraudata di un Corso Universitario a Grottaminarda, riteniamo opportuno rompere il muro di silenzio che si è venuto a creare mostrando tutto il nostro disappunto. È inaccettabile osservare passivamente l’offesa fatta ad una provincia intera”.

Così Carmen Napolitano, consigliere ENPAPI, Gaetano Bianco, consigliere Commissione d’ Albo Infermieri OPI Avellino, Giuseppe Nuvolo, presidente Commissione d’ Albo Infermieri OPI Avellino, Antonio Forgione, consigliere OPI Avellino in una nota congiunta.

“Quello che sta accadendo ora a Grottaminarda – proseguono – se lasciato scorrere, domani potrebbe interessare altre realtà universitarie come il polo di Avellino.

È opportuno a parer nostro, prendere una netta e forte posizione per sensibilizzare tutte le autorità politiche e sociali per far si che vengano messe in atto tutte le procedure possibili ad evitare che ciò accada”.