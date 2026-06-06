Incendio in un container a Pianodardine: al vaglio l’ipotesi corto circuito

Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno, intorno alle 15:00, un incendio ha interessato un container adibito ad area ristoro all’interno di uno stabilimento di calcestruzzi situato in via Pianodardine, nella zona industriale di Avellino. All’interno della struttura erano presenti distributori automatici di bevande e alimenti, rapidamente avvolti dalle fiamme.

L’allarme è stato immediatamente raccolto dai Vigili del Fuoco di Avellino, che sono intervenuti con una Autopompa Serbatoio (APS), un’Autobotte Pompa (ABP) e un Modulo Antincendio Boschivo. L’azione coordinata delle squadre ha consentito di circoscrivere il rogo in tempi brevi, evitando che le fiamme si propagassero alle strutture produttive e alle aree circostanti dello stabilimento.

Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’area è stata bonificata e dichiarata agibile. Non si registrano persone coinvolte.

Secondo i primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, non si esclude l’ipotesi di un corto circuito come possibile causa dell’incendio, anche se sono in corso ulteriori accertamenti per definire con precisione l’origine del rogo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza e per avviare le verifiche del caso.