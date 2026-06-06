Elezioni provinciali, affluenza in crescita: alle 17 raggiunto il 62,17%

Prosegue con ritmo sostenuto la partecipazione al voto per l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino. Alle ore 17 l’affluenza complessiva si attesta a 853 votanti su 1.372 aventi diritto, pari al 62,17% del corpo elettorale.
Ecco il dettaglio delle percentuali per le varie fasce:
Fascia A — 525 votanti su 884, pari al 59,39%
Fascia B — 180 votanti su 256, pari al 70,31%
Fascia C — 83 votanti su 130, pari al 63,85%
Fascia D — 65 votanti su 102, pari al 63,72%
Il dato delle 17 conferma un andamento stabile e partecipato, in attesa dell’ultimo aggiornamento delle ore 20 e dell’avvio dello scrutinio, previsto subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.