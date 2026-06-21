Incendio nella notte a Mercogliano, il ringraziamento della Misericordia a tutti i soccorritori

Nella notte scorsa un incendio è divampato in un’abitazione a Porta dei Santi nella frazione Capocastello di Mercogliano (AV), causando momenti di forte paura e apprensione: difatti, l’abitazione è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre all’interno dormivano alcuni ragazzi. Si è trattato di un incendio violento che, pur non avendo causato vittime, ha costretto quattro famiglie a lasciare le proprie case. Eppure, in mezzo alla paura, non è venuta meno la solidarietà: è quanto evidenziato dal Presidente della Misericordia del Partenio “Mercogliano ODV”, il quale ha espresso piena gratitudine la gratitudine ad una comunità che ha saputo prontamente reagire facendo leva sull’unione e sulla cooperazione: un incendio può distruggere mura e oggetti ma non può scalfire la forza di un paese che sa unirsi nei momenti più difficili.

Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco, con cinque professionisti che hanno affrontato le fiamme in condizioni difficili, in una zona complessa da raggiungere e da gestire, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Accanto ai soccorritori, i cittadini di Capocastello scesi in strada senza esitazione, trasportando manichette, scale, attrezzature, correndo tra i vicoli per aiutare come potevano.

Determinante anche l’intervento dei Carabinieri di Mercogliano, coordinati dal luogotenente Jorge Del Grosso, i quali hanno gestito verifiche e messa in sicurezza dell’area. Sul posto, fin dai primi minuti, anche il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e l’Assessore Lucia Pescatore, impegnati a trovare una sistemazione immediata per le famiglie evacuate e rimasti accanto ai cittadini fino a tarda notte.

Il Presidente della Misericordia, infine, ha posto l’accento sul fatto che nessuna delle famiglie evacuate abbia avuto bisogno di una sistemazione esterna. I vicini, non coinvolti dall’emergenza, hanno aperto le porte delle proprie abitazioni, offrendo ospitalità, coperte, conforto. L’immagine di cosa significhi essere comunità.