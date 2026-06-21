Montemiletto, scoperto con tre involucri di hashish: nei guai un cinquantatreenne

MONTEMILETTO- Aveva nella sua disponibilità tre involucri di hashish per un peso di circa venti grammi, per questo motivo un cinquantatreenne di Montemiletto e’ stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Il sequestro di sostanza stupefacente e’ avvenuto lungo la Ss7 nel territorio del comune di Montemiletto, al termine di un controllo da parte dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano. Nel corso del controllo i Carabinieri hanno sequestrato tre involucri che contenevano sostanze del tipo hashish. Due che aveva con se’, una nascosta in auto. Poco dopo e’ stata effettuata anche una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, che ha avuto però esito negativo. Il sequestro della sostanza è stato convalidato dal pm Antonella Salvatore. Il cinquantatreenne è indagato per detenzione ai fini dello spaccio e difeso dall’avvocato Raffaele Petrillo. Le indagini sulla sostanza sono ancora in corso.