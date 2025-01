Incendio in un’azienda agricola ad Andretta

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Stazione di Andretta, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sono intervenuti in un’azienda agricola situata in quella via Casadogna, per un incendio che ha devastato un capannone.

Le fiamme hanno interessato circa 150 rotoballe e causato la morte di una ventina di ovini.

Sul posto sono stati effettuati i primi accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, al momento ancora in fase di definizione.

Le indagini, tuttora in corso, mirano a chiarire l’origine del rogo e a escludere eventuali responsabilità dolose.