Referendum lavoro e cittadinanza, banchetto informativo ad Avellino

Sabato 19 aprile a partire dalle 10,30 presso lo spazio antistante la Villa Comunale di Avellino, Sinistra italiana e Unione dei Giovani di Sinistra terranno un banchetto informativo sui referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno.

“L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta l’unica, vera tutela per un lavoratore in caso di licenziamento illegittimo” dichiara Sara Zeccardo, del dipartimento lavoro di Sinistra Italiana, ” il decreto legislativo 23 del 2015 regolava il cosiddetto indennizzo monetario ed ha generato una ingiustificata disparità di trattamento in ragione della sola data di assunzione del lavoratore, il 7 marzo del 2015, producendo ulteriore precarizzazione, con conseguenti continui interventi della Corte costituzionale che invitano il legislatore a una revisione complessiva della normativa, in senso garantista. Per questo l’integrale abrogazione è necessaria, ed è una vera e propria battaglia di civiltà del lavoro.La reintroduzione del reintegro è l’unica via per dissuadere la parte datoriale , l’unico deterrente all’arbitrio spesso smisurato dei datori di lavoro. Ma I quesiti sono tutti legati da un filo conduttore: la libertà del lavoratore e la lotta al precariato. I contratti part time, a chiamata, quelli di somministrazione hanno visto in questi anni una crescita esponenziale e il precariato ha generato instabilità e povertà”.

“Anche Unione Giovani di Sinistra parteciperà attivamente alle iniziative promosse per la campagna referendaria- dichiara Francesca Fabrizio di Ugs. “Sarà un’iniziativa essenziale per informare i cittadini e le cittadine, e soprattutto i giovani, degli appuntamenti dell’8 e del 9 giugno. Due date importantissime anche per cambiare l’attuale legge sulla cittadinanza, per garantire diritti a chi, da ormai tanti anni, contribuisce alla vita del nostro Paese, vivendo in Italia, lavorando in Italia e sognando un futuro in Italia. Avremo l’opportunità di discutere e di raccogliere i problemi che quotidianamente hanno tutti coloro che sono da anni nel nostro Paese, ma non hanno ancora la cittadinanza. Questi sono momenti fondamentali per far sì che la nostra cittadina sia informata e che diventi protagonista dell’8 e del 9 giugno per dire Sì ad un’Italia migliore, più giusta e che guardi avanti”.

Al banchetto parteciperà anche il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra on. Franco Mari, che per l’occasione incontrerà la stampa locale.