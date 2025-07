Gubitosa e Ciampi al villaggio studentesco con Schlein, Fratoianni e De Luca jr

Questa mattina a Paestum si è tenuto un incontro significativo tra studenti, rappresentanti dell’UDU (Unione degli Universitari) ed esponenti del mondo politico, tra cui Michele Gubitosa, Elly Schlein e Nicola Fratoianni. L’obiettivo è stato quello di approfondire il ruolo della partecipazione giovanile e le criticità del sistema educativo, in particolare in una regione come la Campania, la più giovane d’Italia per età media, ma anche tra le più colpite da abbandono scolastico e disoccupazione giovanile.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza la necessità di dare ascolto e spazio alle voci delle nuove generazioni.

”La scuola e i giovani sono i grandi dimenticati in questo Paese. Nella Regione più giovane per abitanti come la Campania, il tema è ancora più grave. Per tassi di abbandono scolastico e disallineamento tra domanda e offerta di lavoro la scuola presenta qui il suo fallimento. Con la rete degli studenti con Michele Gubitosa Elly Schlein e Nicola Fratoianni oggi siamo stati a #Paestum per comprendere qual è il futuro del nostro Paese. Qui si comprendono ritardi e contraddizioni. Oggi sono andato a lezione dagli studenti italiani. Grazie ragazzi – afferma Vincenzo Ciampi”.