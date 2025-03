Incendio causato da stufa a gas: i consigli dei Vigili del Fuoco per evitare rischi

I vigili del fuoco del distaccamento di Montella sono intervenuti questa mattina alle ore 08:46, allertati dalla sala operativa di via Zigarelli, per un incendio in un’abitazione di uno stabile di 3 piani, situato in località Montemarano, via San Francesco. L’incendio avvenuto al piano rialzato, causato da una stufa a gas, ha interessato principalmente la cucina e l’ingresso, annerendo anche gli altri locali dell’abitazione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma, per precauzione, la famiglia è stata invitata a rifugiarsi in locali sicuri.

I vigili del fuoco hanno consigliato di prestare particolare attenzione all’installazione e alla manutenzione degli apparecchi a gas, assicurandosi che siano certificati e in buono stato. È importante inoltre evitare di coprire o ostruire le stufe e di non lasciare accesi gli impianti durante la notte o quando si lascia l’abitazione. In caso di malfunzionamenti o odore di gas, è fondamentale interrompere immediatamente l’uso dell’apparecchio e ventilare i locali, contattando tempestivamente un tecnico qualificato per la verifica.