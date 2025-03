Cane resta bloccato in un canale: salvato dai caschi rossi

Oggi, intorno alle 15:20, i Vigili del Fuoco del comando di Via Zigarelli sono intervenuti sulla SP 126, Via Nazionale delle Puglie, nel comune di Pratola Serra, vicino alla FCA, per il salvataggio di un cane rimasto bloccato in un canale. Il cane non riusciva a risalire e i vigili del fuoco hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo AlpinoFluviale) per recuperarlo. Sul posto era presente anche il servizio ASL per il recupero dei cani randagi. Il cane è stato recuperato in ottime condizioni e successivamente affidato al servizio USL per ulteriori cure e assistenza.