Incendio di auto in sosta nel serinese. Indagano i carabinieri

Un nuovo episodio di auto incendiata nel serinese.

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 00’20 della notte appena trascorsa, sono intervenuti in via Casino, nei pressi del Cimitero di Santa Lucia di Serino, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai caschi rossi che hanno messo in sicurezza l’area. L’auto è andata completamente distrutta. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.

Le origini delle fiamme sono di natura incerta. Non si esclude la matrice dolosa.