Auguri alla signora Maddalena per i suoi 107 anni da record!

È la più longeva di Ariano Irpino, la seconda in Irpinia e tra le prime in Campania: Maddalena Grasso, ha spento ieri ben 107 candeline.

Classe 1916, ottime condizioni da salute, lucida ed attiva nella vita quotidiana, ieri, 10 luglio, ha festeggiato nella sua casa di via Nazionale avvolta dall’affetto di familiari ed amici e della sua insostituibile badante, Giovanna che è come una figlia per lei.



Vedova già da una 20ina di anni Maddalena non ha mai avuto figli ma ha coltivato la passione per la lettura, in particolare per il poeta arianese Pietro Paolo Parzanese e ricorda a memoria i versi del brano “La Croce”. Per un lungo periodo ha vissuto in campagna con il marito, poi si è trasferita in centro per vivere accanto alla sorella che ora non c’è più. Fino a 102 anni Maddalena che ha sempre fatto la casalinga, andava da sola a comprare il pane ed altre piccole cose che le servivano.

A porgerle gli auguri da parte dell’intera città il primo cittadino, Enrico Franza, insieme all’assessore Toni La Braca che le hanno consegnato una pergamena ricordo e si sono complimentati con la signora Maddalena per la sua grande vitalità.