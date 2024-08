La Finanza sequestra circa 13mila articoli non conformi agli standard di sicurezza

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di istituto finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e/o non sicuri, ha esperito un controllo presso un esercizio commerciale sito in Cerreto Sannita (BN) all’esito del quale sono stati sottoposti a sequestro prodotti non conformi agli standard di sicurezza. In particolare, a seguito di mirati accertamenti, militari del Nucleo Mobile della Tenenza di Solopaca, hanno rinvenuto presso il predetto esercizio commerciale, ed esposti per la vendita, n. 12.935 articoli di vario genere, alcuni dei quali destinati all’uso sulla persona (collane, orecchini, ecc.), altri perfino destinati alla conservazione delle mascherine chirurgiche, sprovvisti delle previste informazioni circa l’origine, la qualità e l’eventuale presenza di materiali o sostanze nocive per la salute dell’uomo.

Tali prodotti, nel dettaglio, non erano provvisti della marcatura CE ovvero dell’indicazione dell’origine di produzione nella Comunità Europea. Inoltre le confezioni erano prive delle istruzioni, informazioni e avvertenze in lingua italiana. Il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio territorialmente competente per le violazioni riguardanti il Decreto Legislativo n. 206/2005 – cd. Codice del Consumo – e allo stesso è stata irrogata la sanzione amministrativa pari ad € 4.032. gli articoli rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. L’operazione delle Fiamme Gialle testimonia la costante azione del Corpo volta a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalle leggi europee e nazionali. Ciò contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza.