Incendio al deposito rifiuti di Airola: allerta in Valle Caudina

Un vasto incendio è in corso presso un deposito di rifiuti situato nel territorio di Airola. La Protezione Civile di San Martino Valle Caudina ha diramato un avviso urgente per la popolazione, invitando i cittadini a prendere precauzioni immediate. Allaluce dell’incendio e della presenza di fumo e polveri nell’aria, la Protezione Civile raccomanda di: Tenere chiuse porte e finestre per evitare l’ingresso di fumo e polveri nelle abitazioni, Non sostare all’aperto nelle zone dove è presente fumo o ricaduta di polvere, Disattivare gli impianti di ventilazione e ricambio d’aria che prelevano dall’esterno e Ridurre gli spostamenti nelle zone limitrofe all’area dell’incendio.

Le autorità stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti non appena disponibili. Si invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità competenti e a non recarsi sul luogo dell’incendio per non ostacolare le operazioni di spegnimento