Camper della Salute, primo appuntamento di settembre a Sirignano con la prevenzione oncologica dell’Asl

A settembre si riparte da Sirignano. Appuntamento sabato 5 settembre con gli screening oncologici dell’Asl Avellino, in collaborazione con il Comune, per promuovere la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’Epatite C sul territorio irpino.

I cittadini, residenti in provincia di Avellino, avranno la possibilità di effettuare, su prenotazione, i seguenti esami gratuiti:

Screening della mammella : con esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

: con esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Screening della cervice uterina : con esecuzione del Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne dai 30 ai 64 anni.

: con esecuzione del Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne dai 30 ai 64 anni. Screening del colon retto : rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF).

: rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF). Screening dell’Epatite C (HCV): il test gratuito rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti).

Sarà presente anche un punto informativo sulla donazione di organi e tessuti per fornire chiarimenti, rispondere ai dubbi e raccogliere contestualmente le dichiarazioni di volontà alla donazione.

I Camper dell’Asl Avellino faranno tappa sabato 5 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, in Piazza A. Colucci n. 1 a Sirignano.

Pe info e prenotazioni: tel. 328 9564304