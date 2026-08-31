Caso Ranucci, Passariello e D’Avino restano in carcere: il Gip rigetta l’istanza per i domiciliari

ROMA- Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello restano in carcere. Il Gip del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di attenuazione della misura cautelare presentata dagli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, difensori dei due indagati per l’attentato del 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione di Torvajanica di Sigrido Ranucci, dopo gli interrogatori resi una settimana fa davanti al pm della Dda di Roma Edoardo De Santis, il titolare dell’inchiesta sul raid. Proprio la Procura ha dato parere negativo all’istanza presentata dai difensori. Ora la parola potrebbe passare di nuovo al Tribunale del Riesame di Roma dove il rigetto può essere impugnato.