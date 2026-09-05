Incendio Airola, i Comuni della Città Caudina mantengono aperto il tavolo istituzionale

Facendo seguito agli incontri avviati nell’imminenza del rogo sviluppatosi nella zona industriale di Airola, si è deciso questa mattina di mantenere aperto fino alla completa cessazione della fase emergenziale il tavolo istituzionale tra i Comuni della Città Caudina.
Alla luce del contesto ancora delicato e per il prioritario principio di prudenza – pur senza cedere ad allarmismi e in attesa di dati consolidati – i Sindaci hanno stabilito di uniformare le ordinanze comunali, per chi non vi avesse ancora provveduto, in coerenza con le indicazioni del tavolo di coordinamento congiunto tra le Prefetture interessate. Tra i provvedimenti previsti rientra, a titolo esemplificativo, la sospensione temporanea di tutte le manifestazioni e degli eventi all’aperto, sia pubblici che privati.
Sul fronte delle azioni concrete, i Comuni hanno concordato di sollecitare l’istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico Permanente con la partecipazione di ASL, ARPAC, Assessorati all’Ambiente e all’Agricoltura della Regione Campania ed esperti universitari. Il Comitato avrà il compito di condurre una mappatura capillare delle aree colpite e valutare l’impatto sul territorio delle ricadute delle sostanze potenzialmente inquinanti.
Parallelamente, è stato deciso all’unanimità di richiedere agli organismi competenti formali chiarimenti circa l’esatta tipologia di rifiuti presenti nel sito di stoccaggio prima del verificarsi dell’incendio.
Considerata la contiguità geografica con la confinante Valle di Suessola, i rispettivi Sindaci saranno pienamente coinvolti nelle prossime iniziative.
Restano confermate tutte le indicazioni e le raccomandazioni già pubblicate nelle precedenti ordinanze, che rimarranno in vigore fino a nuova disposizione.