Incendio Airola, i Comuni della Città Caudina mantengono aperto il tavolo istituzionale

Facendo seguito agli incontri avviati nell’imminenza del rogo sviluppatosi nella zona industriale di Airola, si è deciso questa mattina di mantenere aperto fino alla completa cessazione della fase emergenziale il tavolo istituzionale tra i Comuni della Città Caudina.

​Alla luce del contesto ancora delicato e per il prioritario principio di prudenza – pur senza cedere ad allarmismi e in attesa di dati consolidati – i Sindaci hanno stabilito di uniformare le ordinanze comunali, per chi non vi avesse ancora provveduto, in coerenza con le indicazioni del tavolo di coordinamento congiunto tra le Prefetture interessate. Tra i provvedimenti previsti rientra, a titolo esemplificativo, la sospensione temporanea di tutte le manifestazioni e degli eventi all’aperto, sia pubblici che privati.

​Sul fronte delle azioni concrete, i Comuni hanno concordato di sollecitare l’istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico Permanente con la partecipazione di ASL, ARPAC, Assessorati all’Ambiente e all’Agricoltura della Regione Campania ed esperti universitari. Il Comitato avrà il compito di condurre una mappatura capillare delle aree colpite e valutare l’impatto sul territorio delle ricadute delle sostanze potenzialmente inquinanti.

​Parallelamente, è stato deciso all’unanimità di richiedere agli organismi competenti formali chiarimenti circa l’esatta tipologia di rifiuti presenti nel sito di stoccaggio prima del verificarsi dell’incendio.

​Considerata la contiguità geografica con la confinante Valle di Suessola, i rispettivi Sindaci saranno pienamente coinvolti nelle prossime iniziative.

​Restano confermate tutte le indicazioni e le raccomandazioni già pubblicate nelle precedenti ordinanze, che rimarranno in vigore fino a nuova disposizione.