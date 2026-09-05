Comune di Monteforte Irpino, si insedia il Garante della persona disabile

Monteforte Irpino si dota del Garante della persona disabile. Si è insediato, a Palazzo Loffredo, l’avvocato Claudio Saturno, eletto nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Le funzioni della nuova figura, che opererà a titolo gratuito, sono disciplinate dal regolamento comunale integrato da una recente delibera del civico consesso.

Tra i compiti principali del garante, la segnalazione e la promozione di tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all’integrazione ed inclusione sociale.

Può intervenire, ad esempio, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall’amministrazione di sostegno e da un’associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone disabili, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo.

Il Garante, per l’esercizio del proprio incarico ha, inoltre, la facoltà di accedere agli uffici Comunali e/o Uffici di servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili, l’assenza di barriere architettoniche. Ovviamente, sono anche molte altre funzioni che possono essere svolte dall’avvocato Saturno.

«Con il suo insediamento prende concretamente avvio un importante presidio di ascolto, tutela e vicinanza: un punto di riferimento per raccogliere le istanze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, promuoverne i diritti e favorire una comunità sempre più accessibile», afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Martino De Falco.

«La nostra amministrazione punta, sin dal suo insediamento, sull’inclusività – afferma il sindaco Fabio Siricio -. Il Garante sarà un valido interlocutore ed un valido supporto per la nostra azione di tutela di tutti i diritti. Ovviamente, stiamo pianificando anche altre iniziative in questo specifico settore, coinvolgendo cittadini ed associazioni per rendere Monteforte Irpino una comunità sempre più al passo dei tempi e vicina alle esigenze di ogni singolo cittadino».