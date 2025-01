Incendio a Villamaina: due auto carbonizzate in sosta, intervento dei Carabinieri

Questa notte, a Villamaina (AV), i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti per un incendio che ha completamente carbonizzato due autovetture in sosta, l’una vicino all’altra, nell’area di pertinenza dell’abitazione dei proprietari, aperta e non recintata.

Le fiamme sono state domate dai VV.FF. di Grottaminarda.

In fase di acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza privata.

Nessun danno a persone o ad immobili.

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano