Lotto: ad Avellino centrati due terni “oro” identici per una vincita di quasi 650.000 euro

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto del weekend hanno premiato la Campania con diverse vincite di importo molto elevato.

Le due più alte sono state centrate ad Avellino grazie a due giocate identiche da 150 euro sul terno 16-50-66 sulla ruota di Venezia che hanno permesso di centrare due premi da 323.250 euro ciascuno. Se dovesse trattarsi di un singolo giocatore la vincita totale ammonterebbe a 646.500 euro. La vincita così elevata è dovuta anche al fatto che è stata scelta l’opzione Oro, modalità che permette di aumentare la somma del premio.

La fortuna al Lotto non finisce qui per la Campania: A Massa Lubrense, in provincia di Napoli, sono stati vinti 12.450 euro, mentre a Vico Equense è stata realizzato un ambo da 11.000 euro. A San Vitaliano e Scafati (SA) sono state centrate vincite per 9.750 euro.

Al 10eLotto la vincita più alta è stata registrata a Scafati, in provincia di Salerno, grazie ad un ‘6’ nella modalità Frequente. A San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento, e Acerra sono state realizzate due vincite da 10.000 euro l’una.

Fonte: AGIMEG