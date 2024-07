Controllo del territorio da parte dei Carabinieri: a Venticano rinvenuti circa 40 grammi di hashish

Prosegue incessante, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie stradali irpine, l’attività di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso.

Negli ultimi giorni sono stati ulteriormente implementati i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada nei comuni di Mirabella Eclano, Venticano e Montemiletto, dove proprio la Compagnia di Mirabella Eclano ha attivato e coordinato una fitta rete di posti di controllo, anche a doppio senso di marcia, eseguiti in più punti della SS90 e della SS7.

Durante tali servizi sono state eseguite diverse perquisizioni personali e veicolari a carico di soggetti che hanno destato sospetti.

Tra questi, due uomini ed una donna, originari dell’Est Europa e già noti alle Forze dell’Ordine che, non fornendo alcuna valida giustificazione alla loro presenza in zona, sono stati proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Venticano.

Nel corso delle operazioni, sempre a Venticano, sono stati rinvenuti circa 40 grammi di hashish, suddivisi in due blocchi avvolti in cellophane. È probabile che qualcuno, temendo di essere controllato, si sia affrettato a disfarsene. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità della persona che deteneva la sostanza stupefacente.

Complessivamente in 24 ore, durante i circa 20 posti di controllo eseguiti, sono stati controllati gli occupanti di oltre 100 veicoli ed elevate una quindicina di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, procedendo al ritiro di 3 patenti di guida.