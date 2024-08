In Irpinia continuano gli incendi, le fiamme avvolgono di nuovo la montagna di Montevergine. In più si registrano altri paesi irpini come: Montoro, Montefredane, Montefalcione, Nusco, Chiusano San Domenico, Montoro.

Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Avellino e dei distaccamenti dei paesi limitrofi.