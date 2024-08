Udinese-Avellino: attiva la prevendita per il settore ospiti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che in vista della gara Udinese – Avellino, che verrà disputata venerdì 9 agosto 2024 alle ore 18:30, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa è attiva la prevendita per il settore ospiti del Bluenergy Stadium.

I ticket avranno un prezzo di € 10,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online sul portale TicketOne o presso i punti vendita autorizzati.

È previsto un biglietto ridotto per gli under 18 con un costo di €5,00 più diritti di prevendita.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di giovedì 8 agosto 2024.