Quinta edizione dello Sturno Sport Festival: dall’11 al 14 agosto

È agosto e tornano le stelle dello sport in Irpinia con lo Sturno Sport Festival, organizzato dall’associazione Agape Sport e giunto alla quinta edizione. La manifestazione, che ha anche il patrocinio di Coni, Regione Campania e Comune di Sturno nonché di altri enti, si terrà presso lo stadio “Il Castagneto” da domenica 11 a mercoledì 14 agosto.

Al Festival sono attesi campioni del passato e del presente, le migliori realtà sportive provinciali e numerosi atleti provenienti dalle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver gioito e sofferto per loro davanti alla tv, li incontreremo di persona allo Sturno Sport Festival.

Alla formula classica del camp, si abbineranno i talk con campioni e istituzioni, tra cui quello del 14 agosto su “Enti ed eventi per lo sviluppo dell’Irpinia” con il sindaco di Avellino, dott.ssa Laura Nargi, il consigliere provinciale Franco Di Cecilia, il sindaco di Sturno, Vito Di Leo, Francesco Todisco (Delegato regione Campania per Aree interne) e Giuseppe Zaolino (Sindacato Fismic). Inoltre, è stata notevolmente ampliata l’offerta dell’area wellness con una sezione appositamente dedicata al benessere fisico.

E così al Castagneto domenica 11 dalle 17.30 in poi sarà un susseguirsi di emozioni a iniziare dal taglio del nastro con Clemente Russo; a seguire la presentazione del libro Rizzoli “Soli nella tempesta” del nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo; infine, un a tu per tu con Giuseppe Abbagnale, due volte campione olimpico e ora Presidente federale, e suo figlio Vincenzo reduce da Parigi dove ha gareggiato nell’Otto.

Il 12 invece la guest star sarà una medagliata olimpica: Martina Favaretto, argento nel fioretto a squadre, l’astro nascente della scherma italiana. Presenti anche gli arcieri azzurri Chiara Rebagliati, unica italiana presente a Parigi, e Marco Morello. E per il basket le ragazze di Ariano.

Il 13 serata da non perdere: interverranno il celebre portiere Walter Zenga, l’Avellino Calcio con una sua rappresentanza (certa la presenza del direttore tecnico Giorgio Perinetti) in un ideale abbraccio precampionato, il titolare di Magma, Maurizio Sole, la regina del tennistavolo italiano Nikoleta Stefanova e il cestista Bortolin di Avellino Basket.

Il 14, gran finale: sembrerà di essere a Parigi. Si esibiranno il due volte medagliato nella scherma, Filippo Macchi, argento nel fioretto sia nell’individuale che a squadre; la schermidrice Giulia Amore, figlia di Diana Bianchedi del celebre dream team; la farfalla della ritmica Laura Paris; i pugili Abbes e Carini. Infine, Sandro Abate e Scandone basket.

Ogni sera spettacoli musicali con dj e gruppi locali in concerto e alcuni appuntamenti da cerchiare in rosso: l’11 il live show di Radio Ibiza, il 12 Dj Fargetta, il 13 la dj Georgia Mos e il 14 gli Apres la Classe in concerto.