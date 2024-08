Incendi, in Campania all’opera anche quattro elicotteri e due canadair

Continua la lotta attiva agli incendi in Campania. Squadre di operatori specializzati e formati, coordinate dalla Protezione Civile della Regione, stanno operando nelle aree boschive di diverse province interessate dalle fiamme. Da stamattina sono al lavoro anche 4 elicotteri regionali e due mezzi aerei nazionali (canadair).

Gli incendi maggiori stanno riguardando Mercogliano in provincia di Avellino, Bellona e San Felice a Cancello in provincia di Caserta e Sala Consilina in provincia di Salerno. Sotto controllo – come dichiarato anche dal sindaco Vittorio D’Alessio – il gigantesco rogo ai piedi di Montevergine. Le fiamme hanno però devastato una vasta area boschiva del monte Partenio tra Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte anche se alcune famiglie residenti in via Ammiraglio Bianco, a poche centinaia di metri dalle fiamme, per precauzione hanno lasciato momentaneamente le abitazioni.