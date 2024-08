Luglio 2024 il più caldo di sempre dall’Ottocento a Montevergine

Luglio 2024: il più caldo, insieme a luglio 2023, dalla fine dell’Ottocento ad oggi. Il mese da luglio da poco conclusosi è stato caratterizzato, in quel di Montevergine, da una temperatura media di 21.3°C. Dal confronto con la la media climatologica di riferimento (periodo 1991-2020), emerge uno scarto positivo di ben 3.1°C. Si tratta, come è facile immaginare, di un’anomalia di grande rilevanza, che ha la stessa portata di quella registrata lo scorso anno.

Il gran caldo ha fatto la voce grossa soprattutto nella seconda decade, la quale è stata contraddistinta da una temperatura media di 23.2°C: si pensi che fra il giorno 10 ed il giorno 19 (dunque per 10 giorni di fila), la temperatura massima giornaliera è salita sistematicamente al di sopra dei 25°C, con un picco di 27.8°C il giorno 15. Nello stesso intervallo temporale, la temperatura minima non è scesa al di sotto dei 19°C.

Con il 2024, sale a 10 il numero di anni consecutivi in cui nel mese di luglio è stata registrata un’anomalia positiva di temperatura. La vera e propria “escalation” in atto dal 2020 in poi, ben visibile dalla di figura riportata di seguito, seppur ancora poco significativa dal punto di vista climatologico, è inquietante ed impone non pochi interrogativi, alla luce delle pesanti ripercussioni di tali anomalie sugli ecosistemi montani.