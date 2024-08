FOTO/ “Scene apocalittiche ma il peggio è passato”. Incendio Montevergine, il punto di D’Alessio

MERCOGLIANO- “Scene apocalittiche ma la solidarietà dei cittadini e il coordinamento delle squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco intervenute in poche ore per domare le fiamme ha vinto”. A raccontare il giorno dopo una notte trasformata da incubo in grande coraggio e impegno per salvare la montagna è il primo cittadino di Mercogliano Vittorio D’Alessio, che dopo una notte in campo insieme alle squadre dei caschi rossi e della Protezione Civile Regionale, oltre a tanti suoi concittadini che hanno avuto una parte attiva nello spegnimento delle fiamme, loda l’esercito di volontari e personale, almeno cento persone che hanno fronteggiato le lingue di fuoco che dalla località Cerreta avevano iniziato a lambire tutta la montagna. Un lavoro a valle e a monte, ancora in corso per assicurare la bonifica ed evitare quello che nei roghi montani viene definito effetto “brace”.

Il peggio è passato. Una notte che il sindaco di Mercogliano racconta con grande orgoglio per la solidarietà giunta in poche ore. “Supportati benissimo da una serie di squadre nonostante i luoghi impervi, almeno cinque squadre dei vigili del fuoco, abbiano lavorato per la messa in sicurezza di alcune abitazioni. Una bella solidarietà. Quando la buona attività impegnata al rischio e pericolo non era facile andare la in quella zona impervia, anche per l’altezza raggiunta dalle fiamme.La pulizia del Vallone e’ stata importante, adesso cercheremo di chiedere altri interventi alla Regione Campania perché i danni subiti potrebbero avere effetti sull’assetto idrogeologico”. Il primo cittadino è stato anche a monte, raggiungendo Montevergine nella notte: “Sono giunte in poche ore squadre di volontari da tutta la Campania, la Protezione Civile coordinata dalla dottoressa Campobasso e i Vigili del Fuoco, ma anche tanti cittadini di Mercogliano, che hanno messo a disposizione autobotti e sono intervenuti a monte con le squadre che operavano a duecento metri a scendere. A monte c’erano fiamme che hanno raggiunto anche l’altezza di venti metri che arrivavano quasi fino alla strada . Ringrazio tutti coloro che hanno tenuto a cuore la sorte del territorio, sono operazioni di una difficoltà unica. Sono contento di quello che hanno fatto e hanno dimostrato l’attaccamento al territorio dei cittadini. Hanno fatto capire a tutti il valore della solidarietà”.