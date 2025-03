Incendi a due imprenditori a Solofra, in Appello ridotte le condanne ai mandanti

SOLOFRA- I giudici della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno rifirmato la sentenza di condanna emessa nel luglio 2019 dal Tribunale Collegiale di Avellino nei confronti di C. S, difeso dall’avvocato Virginia De Marco, condannato a due anni (in primo grado era stata emessa una condanna a tre anni) e S. S, difeso dall’avvocato Alberico Villani, condannato a due anni e sei mesi (in primo grado erano stati irrogati quattro anni) per tentata estorsione e danneggiamento causato da incendio. I fatti erano stati accertati dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Due incendi dolosi avvenuti il primo il 29 dicembre 2010 e il secondo il 3 gennaio del 2011 a Solofra. Come accertato dalle indagini e dalla successiva sentenza emessa dal Tribunale di Avellino i mandanti di entrambi i raid erano . Nel primo caso era stato incendiato il furgone intestato al marito della titolare di un opificio già preso di mira da C S nel novembre 2009 (perchè la donna si era rifiutata di aderire al consorzio di inchiodatori organizzato da C. S) , affinché la donna firmasse una dichiarazione di avvenuto risarcimento senza che in realtà fosse stato versato un euro, nel secondo invece era stato incendiato un furgone ad un imprenditore nei cui confronti veniva vantato un credito di 150 mila euro, già in passato sottoposto ad usura da S. C(fatto per cui era intervenuta la prescrizione).