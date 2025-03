Inaugurata la nuova palestra comunale di Mirabella Eclano

Ieri mattina, a Mirabella Eclano, la palestra comunale di Piazza Manzoni è stata ufficialmente restituita alla comunità e agli alunni dell’Istituto Comprensivo “R. Guarini”, dopo aver completato i lavori di efficientamento energetico finanziati grazie ai fondi del PNRR – Misura 4, destinati all’istruzione e alla ricerca.

La cerimonia di inaugurazione è stata presenziata dalla squadra di basket ASD “Felice Scandone” di Avellino, che ha conferito un ulteriore valore simbolico all’evento, testimoniando il legame tra sport e crescita sociale. Il momento clou della cerimonia è stato il taglio del nastro, effettuato dal sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Guarini, Maria Ullucci.

La rinnovata palestra, che ora risponde agli standard di sostenibilità e comfort grazie ai lavori di efficientamento energetico, sarà al servizio non solo degli studenti, ma anche di tutta la comunità, diventando un punto di riferimento per le attività educative e sportive. Il sindaco Ruggiero ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, ottenuto grazie ai fondi PNRR, che hanno permesso di migliorare una struttura fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.

Con il completamento di questi lavori, la palestra rappresenta un passo importante verso la valorizzazione degli spazi scolastici e sportivi, che garantiranno un ambiente più accogliente e funzionale per gli studenti e i cittadini di Mirabella Eclano.