Crollo palazzina a Bari, intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino: la donna dispersa è stata trovata ed estratta viva

È con grande sollievo che arrivano notizie positive sull’intervento di Bari per il crollo della palazzina di cinque piani in via De Amicis. Nella serata di ieri, 6 marzo, le operazioni di soccorso hanno avuto un esito positivo, la donna anziana segnalata come dispersa sotto le macerie, è stata finalmente localizzata ed estratta sana e salva.

Le operazioni di soccorso che hanno visto impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui anche una di Avellino, con le unità USAR, specializzate per la ricerca di persone disperse in crolli di edifici, cinofili, droni, ha avuto un epilogo intorno alle ore22:00. Nonostante le difficoltà nell’intervenire sotto le macerie, è stato possibile individuare e mettere in salvo la donna, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

I Vigili del Fuoco erano stati allertati dopo il crollo della palazzina, avvenuto verso le 18:30 del 05 Marzo, e si erano subito concentrate sulla ricerca della donna e sull’evacuazione delle persone rimaste bloccate negli edifici vicini. Dopo ore di intenso lavoro, l’estrazione della donna da sotto le macerie è stato un momento di grande emozione per tutti i soccorritori, che hanno dimostrato una straordinaria dedizione e collaborazione.

Ora l’attenzione si sposta sulla messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo.